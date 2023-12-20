В Міноборони Естонії розповіли, як Україна може перемогти Росію

Україна зможе перемогти Росію у війні, оскільки західні країни, які є союзниками України, мають перевагу над РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у стратегії Міністерства оборони Естонії з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Росія створює негативний інформаційний фон, зокрема переконує всіх в нескінченності своїх ресурсів для знищення України. Однак це не так.

"Перемога України і поразка Росії у цій війні досяжна. Насправді, цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або менше, регулюючи та збільшуючи виробництво військової продукції євроатлантичної спільноти та допомогу Україні та нав’язуючи перспективу нестерпного рівня виснаження Росії. Оновлена ​​стратегія забезпечення Збройних Сил України необхідною підготовкою та військовим оснащенням створить умови для поразки російської імперіалістичної теорії перемоги. Завдяки чудовому бойовому духу України та незрівнянним військово-технологічним перевагам і ресурсам трансатлантичної спільноти, перемога України коштуватиме незначну ціну порівняно з альтернативними наслідками" , — йдеться в стратегії.

В естонському Міноборони впевнені, що "прискорення та збільшення інвестиції в оборонно-промислове виробництво, яке є критично важливим для України, фундаментально сприятимуть довірі до НАТО, здатності та готовності забезпечити стримування та захист євроатлантичного регіону і за його межами".