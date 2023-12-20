У Кабміні спрогнозували зростання середніх зарплат українців до 2026 року

У Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки, затвердженими Кабміном на засіданні Кабміну 15 грудня.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме:

21 809 грн - у 2024 році;

25 732 грн - у 2025 році;

30 260 грн - у 2026 році.

Таке зростання заробітків супроводжуватиметься зниженням інфляційних процесів.

Так, індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року, становитиме:

108,5 - у 2024 році;

108,3 - у 2025 році;

107,7 - у 2026 році.

Одночасно в країні зростатиме кількість зайнятих економічною діяльністю осіб у віці 15—70 років:

до 12,3 млн - у 2024 році;

до 12,7 - у 2025 році;

до 13 - у 2026 році.

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за методологією Міжнародної організації праці) відповідно знижуватиметься:

18,7% (у відсотках до робочої сили відповідного віку) - у 2024 році;

17,7% - у 2025 році;

15% - у 2026 році.

Нагадуємо:

За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис грн.

Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%.

Водночас реально, з урахуванням інфляції за вказаний період, середня зарплата зменшилась на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 дол. (проти 479 дол. у першій половині 2021 року).