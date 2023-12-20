СБУ оголосила підсакційного російського олігарха Фрідмана у розшук

Служба безпеки оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє "Схема" з посиланням на повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Вказана дата зникнення – 10 жовтня цього року.

Його розшукують за обвинуваченням за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України".

Передісторія: