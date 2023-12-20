СБУ оголосила підсакційного російського олігарха Фрідмана у розшук
Служба безпеки оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє "Схема" з посиланням на повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Вказана дата зникнення – 10 жовтня цього року.
Його розшукують за обвинуваченням за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України".
Передісторія:
- У вересні Служба безпеки заочно повідомила про підозру Фрідмана як причетного до фінансування війни проти України.
- Як заявляла СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у кілька військових заводів країни-агресора. Серед них - "Тульський патронний завод", який виготовляє патрони, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виготовляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та гелікоптерів РФ.
- До цього УП знайшла Фрідмана у Лондоні.
- Президент Володимир Зеленський 5 липня ввів у дію рішення РНБО від 5 липня щодо застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.
- У серпні 2022 року російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен опинилися під санкціями Сполучених Штатів Америки.
- Фрідман та Авен після початку війни в Україні покинули Росію. Проте вони опинилися під санкціями ЄС та Великобританії.
- Вони намагалися домогтися зняття санкцій у Європі. І це їм вдалося у Великій Британії, де влада видала підсанкціонним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів та покоївок.