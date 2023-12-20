НАЗК внесло до переліку спонсорів війни китайську компанію CRCC

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для внесення другої за величиною китайської будівельної компанії до спонсорів війни стало те, що CRCC і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі.

CRCC займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо. У Росії компанія працює вже 6 років, тобто відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року.

У 2017 році російський підрозділ CRCC ТОВ "Сиарсиси РУС" підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену, які відкрили у 2021 році. У цьому ж році "Сиарсиси Рус" розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (РФ) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Крім цього, дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі "Москва – Казань" протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту "Європа – Західний Китай".

За повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

Компанія в особі ТОВ "Сиарсиси Рус" продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол.

"Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було" , - констатують в НАЗК.

Ще три дочірні компанії китайської CRCC в Росії торік сплатили до бюджету РФ майже 257 тисяч доларів податків.