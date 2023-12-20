Чехія змогла позбутися залежності від російського газу – прем'єр

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна республіка довела, що змогла позбутися залежності від російського газу, повідомляє Економічна правда.

Про це він повідомив у X (Twitter).

Премʼєр зазначив, що ще минулої весни Чеська Республіка опинилася під загрозою дефіциту природного газу, а енергетична безпека країни була під загрозою через залежність від Росії.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним з них було відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покрити значну частину нашого споживання" , – написав Фіала.

Ještě loni na jaře hrozilo, že ČR bude mít nedostatek plynu. Naše energetická bezpečnost byla ohrožená naší závislostí na Rusku.My jsme neváhali a udělali několik důležitých kroků. Jedním z nich bylo i otevření LNG terminálu v Nizozemsku, který dokáže pokrýt významnou část… pic.twitter.com/CBy69cwLpM — Petr Fiala (@P_Fiala) December 20, 2023

За його словами, зараз Чехія змогла повністю позбутись залежності від російського газу.

Нагадаємо:

Чехія у першому кварталі цього року не імпортувала газ з Росії, замінивши його постачанням з Норвегії та скрапленим природним газом з Нідерландів і Бельгії.