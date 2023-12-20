Рада Україна-НАТО проведе засідання за участі командувачів збройними силами

17-18 січня в Брюсселі відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО – Військового комітету, у межах якого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройними силами, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, головуватиме на засіданні, у якому візьмуть участь найвищі військові посадовці держав Альянсу та їхній колега зі Швеції.

До них приєднаються генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, і генерал Філіп Лавінь, верховний головнокомандувач сил НАТО з питань трансформації.

У перший день зустрічі військові топ-посадовці держав Альнсу вперше зустрінуться у форматі Ради Україна-НАТО, йдеться у повідомленні. З цього випливає, що на зустрічі – або особисто, або через відеозв'язок – може бути присутній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"Вони обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО і країн-членів Альянсу", – заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у минулому запрошували долучитись до обговорень Військового комітету НАТО. У травні цього року він не приєднався до зустрічі навіть по відеозв’язку через складну оперативну ситуацію на полі бою.