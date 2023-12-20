Блінкен: Українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим

Український народ протистоїть одній із найбільших армій у світі й досягає успіхів, і Сполучені Штати продовжать об’єднувати міжнародні зусилля, щоби допомогти Україні в цій боротьбі, а також у майбутньому відновленні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками року.

«Ми продовжимо об’єднувати країни в усьому світі для підтримки свободи й незалежності України, щоби гарантувати, що агресія РФ залишатиметься стратегічним провалом», - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Путін не досяг своєї головної мети в Україні, яку намагається стерти з карти світу та включити до складу РФ.

«Це був важкий рік на полі бою, але, знову ж, українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим», - зазначив держсекретар США.

Блінкен зауважив, що Україна продовжує протистояти одній із найбільших армій у світі, визволяє території попри численні атаки РФ. Українці відтіснили залишки російського флоту в Чорному морі та відкрили коридор для експорту зерна та іншого продовольства.

«Росія ослабла в військовому, економічному, дипломатичному плані», - констатував глава Держдепу.

З іншого боку, за його словами, Північноатлантичний альянс став сильнішим, ніж будь-коли за свою майже 75-річну історію. У цьому зв’язку Блікнен нагадав про нещодавнє приєднання Фінляндії до НАТО, а також завершення процесу щодо вступу Швеції до Альянсу на тлі російської агресії в Європі.

«Міжнародна підтримка була вирішальною для успіху України. Європа зробила внесок у понад $110 мільярдів для України – порівняно з приблизно $70 мільярдами з боку Сполучених Штатів», - зауважив держсекретар США.

Він наголосив, що це є одним із найкращих прикладів розподілу зобов'язань між Америкою і союзниками. У цьому зв’язку він також позитивно відзначив рішення Євросоюзу розпочати переговори про приєднання України до ЄС.

Глава американської дипломатії також нагадав про внески Японії, Південної Кореї, Австралії та інших країн в Індо-Тихоокеанському регіоні, які забезпечили військову, гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичного сектору України.

«Як і ми, вони усвідомлюють, що підтримка України має життєво важливе значення для того, щоби продемонструвати агресорам повсюди, що ми будемо протидіяти тим, хто прагне перекроїти кордони силою», - заявив держсекретар США.

Водночас Блінкен згадав заяву Путіна про те, що Україна начебто не має майбутнього.

«Він (Путін - ред.) вважає, що його стратегія перечекати та одночасно відправляти хвилю за хвилею молодих росіян у м’ясорубку (війни – ред.), яку сам же і створив, окупиться», - заявив Блінкен.

У цьому контексті глава Держдепу наголосив, що постійна підтримка Америки має вирішальне значення для того, щоб дати змогу українцям продовжувати боротьбу та забезпечити поразку Росії. Крім того, ця підтримка допоможе Україні міцно стояти на ногах у майбутньому як у військовій, так і економічній сфері, а також у плані демократії.

Як повідомлялось, напередодні Президент України під час пресконференції висловив упевненість, що Україна отримає обіцяну США і Європейським Союзом допомогу.