Зеленський анонсував зміни у доступі журналістів до фронту

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня провів нараду щодо доступ на фронт журналістів та пообіцяв, що інформації буде більше, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення президента 20 грудня.

"Вдень – багато нарад. Прем’єр-міністр. Міністр оборони. Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі".

Також Зеленський повідомив, що провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості, який координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів. За словами президента, за грудень є хороші результати.

На ранковому селекторі військові доповіли про ситуацію на фронті, також обговорили ліквідацію наслідків російського обстрілу Херсона.

Служба зовнішньої розвідки України доповіла про тенденції найближчого часу та важливі наші операції, які готуються.

"Окрема розмова щодо дронів – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів".