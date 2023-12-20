Українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" – джерела
Українські хакери угрупування "Blackjack", ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ провели кібератаку на IT-інфраструктуру "Росводоканалу", його робота заблокована, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники УП в силових структурах.
Як повідомляють джерела, хакери атакували понад 6000 комп’ютерів та видалили більш ніж 50 ТБ даних. Зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо.
Зараз робота "Росводоканалу" заблокована.
Служба безпеки аналізує 1,5 ТБ викачаних даних "Росводоканалу".