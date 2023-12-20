МВС: Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу
Українці зможуть отримати водійське посвідчення у зв'язку з втратою чи викраденням у восьми країнах світу, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє МВС.
"Сьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію", - сказано у повідомленні.
Для замовлення послуги необхідно:
- Увійти в Кабінет водія.
- Вказати причину обміну посвідчення.
- Обрати міжнародну доставку.
- Ввести адресу отримання.
- Сплатити за послугу.
Заявку обробляє сервісний центр МВС. Готовий документ буде передано "Укрпошти", а поштовий оператор відправить водійське за кордон.
Термін міжнародної доставки - близько 15 днів, а орієнтовна вартість - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон - 960 грн.
Заміна прав водія в "Дія"
Нагадаємо, у березні цього року в "Дія" з'явилася послуга заміни водійського посвідчення. Це необхідно зробити, коли:
- минув термін дії документа;
- документ втрачено або знищено;
- затерлися написи на бланку і погано читаються;
- змінилися особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо);
- якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ.
Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.