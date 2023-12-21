ISW: Уздовж всієї лінії фронту тривають позиційні бої

Російські та українські військові продовжують позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією військових аналітиків, російські війська нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Спірного (25 км на північний схід від Бахмута).

Ключові висновки ISW за 20 грудня