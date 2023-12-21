У Байдена заявили, що переговори в Сенаті рухаються у правильному напрямку

В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку.﻿ Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Українська правда.

Вона додала, що сподівається, що переговори просуватимуться швидко.

За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.