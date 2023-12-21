У Байдена заявили, що переговори в Сенаті рухаються у правильному напрямку
В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Українська правда.
Вона додала, що сподівається, що переговори просуватимуться швидко.
За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.
"Ви чули від нас, наскільки це критично. Якщо ви дивитеся на Україну і на поле бою, боляче те, що відбувається на полі бою. Вони не отримують фінансування, вони отримують меншу кількість допомоги", – сказала Жан-П’єр.