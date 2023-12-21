Ізраїль почав евакуацію на півдні Сектора Гази – ООН

Ізраїль віддав наказ про евакуацію певних районів головного південного міста Сектора Гази - Хан-Юніс, повідомляє Українська правда.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомляє, що Ізраїль оприлюднив карти, де позначені нові райони, які підлягають евакуації. Ці зони охоплюють близько 20 відсотків міста Хан-Юніс.

За даними ООН, до початку бойових дій в цьому районі проживало понад 110 000 осіб.

У цьому районі також розташовано 32 притулки, в яких перебувало понад 140 000 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переселенцями з півночі.

Ізраїльська армія заявила в середу, що "наземні, повітряні і морські операції були проведені проти десятків терористів і терористичної інфраструктури" на військових командних і контрольних пунктах в Хан-Юнісі.