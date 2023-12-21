Курс валют НБУ на 21 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 20 грудня виріс до рівня 37.55 за 1 долар.

Євро подорожчав на 15 коп. до 41.07 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.13 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 грудня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп. до 47.45 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 19 коп. до 43.41 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.45 за 1 польський злотий.