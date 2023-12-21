Курс валют НБУ на 21 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 20 грудня виріс до рівня 37.55 за 1 долар.
Євро подорожчав на 15 коп. до 41.07 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.13 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 20 грудня 2023 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп. до 47.45 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 19 коп. до 43.41 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 9.45 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.551 600
|EUR
|Євро
|41.066 400
|RUB
|Рубль
|0.412 810
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47,454 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.414 800
|PLN
|Польський злотий
|9.454 600