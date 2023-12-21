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РФ за добу втратила понад 1000 військових і 14 танків – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила понад 1000 військових і 14 танків – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За добу РФ втратила в ході війни проти України приблизно 1080 своїх військових, 14 танків, 20 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 350 270 (+1 080) осіб,
  • танків − 5 828 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 10 825 (+31) од,
  • артилерійських систем – 8 226 (+20) од,
  • РСЗВ − 932 (+4) од,
  • засобів ППО − 611 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 342 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 613 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 919 (+48) од,
  • спеціальної техніки − 1 208 (+5) од.

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