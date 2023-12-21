ХАМАС відмовився від перемир'я з Ізраїлем для звільнення полонених – WSJ

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників﻿. Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.

Командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників з Ізраїлю, доки угода про припинення вогню не набуде чинності, пише ЗМІ.

Позицію угруповання представив керівник політичного крила ХАМАС Ісмаїл Ханія в бесіді з єгипетською розвідкою. Він прибув до Каїра для узгодження припинення вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для Сектора Газа.

У виданні зазначили, що такий жест є спробою ХАМАС домогтися від Тель-Авіву більших поступок. Зокрема, палестинський рух готовий обговорювати повернення ізраїльських заручників лише після припинення вогню.

Крім того, палестинське угруповання "Ісламський джихад" вимагає від Ізраїлю в обмін більш ніж на 100 заручників звільнити зі своїх в'язниць усіх учасників руху. Їхня кількість сягає кілька тисяч осіб.