Данілов пообіцяв "дуже приємні новини" щодо виробництва снарядів

Союзники Києва, а також українська промисловість активно нарощують виробництво боєприпасів. Найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу.﻿ Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу" , - сказав він.

За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.