Данілов про фінансування від США: Розраховуємо на позитивний результат у січні

Україна сподівається на позитивний результат щодо ухвалення додаткового фінансування допомоги від Сполучених Штатів Америки у січні 2024 року.﻿ Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Те, що стосується наступного процедурного питання в США. Є розуміння, що воно обов'язково відбудеться. Я думаю, скоріше за все, це станеться у січні. Не треба робити трагедії. Не треба нікого заспокоювати. Тому що заспокоювати треба малих та хворих. А з дорослими треба по-дорослому розмовляти. І я більш ніж впевнений, що всі наші дорослі розуміють про що мова" , - сказав Данілов.

На його думку, в січні це питання буде на порядку денному в США й Україна матиме позитивний результат.

Відповідаючи на питання який в України план "Б" на випадок, якщо це рішення не буде ухвалене, секретар РНБО зазначив, що "ми все одно будемо воювати, знищувати ворога та наближати нашу перемогу".

"Ми звикли до того, що країна працює в екстремальних умовах. Життя не закінчується, воно триває. Нам своє робити, нам вбивати ворога кожен день, гнати його з нашої території для того, щоб поставити крапку в цій історії" , - додав Данілов.

Він наголосив, що "ми дуже багато уваги приділяємо тим чи іншим речам".