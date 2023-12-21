Макрон про підтримку України: Деякі країни починають сумніватися

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов", повідомляє Європейська правда.

Про це Макрон говорив в етері телеканалу France 5.

За словами Макрона, "ми відчуваємо, що деякі європейські країни починають сумніватися" щодо допомоги, яка надається Києву. Він також згадав про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому.

На думку французького президента, "в найближчі місяці нам доведеться зробити вибір" у цьому конфлікті.

"Ми повинні забезпечити, щоб Росія не перемогла, що означає продовження підтримки і посилення захисту Києва і його ключових точок" , – сказав Макрон.