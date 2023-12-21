FT: Соцмережа X хоче отримати $100 млн від політичної реклами

Соцмережа X Ілона Маска прагне отримати 100 млн доларів від політичної реклами у 2024 році, таким чином сподіваючись компенсувати втрати доходів, спричинені виходом великих брендів із платформи. Експерти галузі скептично оцінили такі плани.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Газета нагадує, що цього року Маск скасував заборону на політичну рекламу на платформі, запроваджену колишнім гендиректором Джеком Дорсі - цей крок Маск пояснив "свободою слова".

Відтоді компанія збільшила свої інвестиції у цей напрям, зокрема, нещодавно організувавши захід за участю близько 100 наявних та потенційних політичних клієнтів у Вашингтоні з метою просування своїх реламних послуг.

Згодом компанія надіслала повідомлення деяким учасникам заходу, в якому йшлося, що вона "будує сучасний глобальний майданчик - місце для зустрічей партій і кандидатів зі своїми виборцями, ставлячи на перший план безпеку бренду і чесність виборів".

В електронному листі, з яким ознайомилася Financial Times, додається, що X має 92,4 мільйона користувачів у США, 98% з яких є особами, що мають право голосу.

Головний виконавчий директор Лінда Яккаріно повідомила представникам галузі, що вона прагне, щоб у рік великих виборів платформа приносила 100 млн дол щорічного доходу від політичної реклами, розповіли два джерела видання.

X створила команду з близько 10 осіб, яка провела близько 400 зустрічей і дзвінків з маркетологами, стратегами, учасниками кампаній та групами політичних дій.

Нову команду X з продажу політичної реклами очолює Стен МакГуайр, який раніше працював у відділі політичних продажів для Hulu і Walt Disney.

Крім цього, X найняла сина Яккаріно Метью Мадразо для управління відносинами з республіканцями. А ветерану медійної реклами Джонатану Фелпсу доручили залучати до співпраці групи демократів.

Компанія також оголошує про збільшення кількості вакансій у своїй "зростаючій" команді з продажу політичної реклами напередодні "майбутнього виборчого циклу 2024 року", свідчать оголошення про роботу.

Під час проміжних виборів 2018 року X, тоді відома як Twitter, заробила лише близько 3 млн дол від політичної реклами. Станом на 11 грудня компанія заробила близько 4,7 млн дол з початку 2023 року на політичній рекламі.

Один із представників політичного маркетингу в США сказав, що багато хто в цьому секторі вважає, що цілі X були занадто високими, оскільки команді не вистачало досвіду роботи у Вашингтоні, а рекламні пропозиції були недостатньо ефективними.

Раніше, під час презентації своїх планів, компанія заявляла про цільовий показник доходу від політичної реклами в розмірі 200 млн дол, але відтоді переглянула цю цифру, сказав співрозмовник.

"Навіть 100 млн дол недосяжні. Цифри дезінформують і не відповідають дійсності" , - підкреслило джерело.

Виконавчий директор демократичної рекламної групи Authentic Майк Нелліс, яка провела більше десятка кампаній на платформі, сказав, що деякі з його клієнтів відмовляються витрачати гроші на X.