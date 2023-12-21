Міноборони хоче мобілізувати українців, які живуть за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров прагне, аби у 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися в Збройні сили України (ЗСУ), повідомляє Deutsche Welle.

Для цього вони мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, заявив Умєров в інтерв'ю Welt TV, Bild і Politico, оприлюдненому в четвер, 21 грудня.

За його словами, в разі саботажу "запрошення" будуть застосовані санкції.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно" , - зазначив міністр.

Як повідомлялося, українське військове керівництво наполягає на мобілізації 450-500 тисяч людей та, за словами президента Володимира Зеленського, розробляє комплексний план з цього напрямку.

На думку Зеленського, це "дуже серйозна цифра", і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Крім того, президент наголосив, що мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.