Бізнес-партнер Зеленського по "Лізі сміху" має громадянство РФ – "Схеми"

Український телепродюсер Наум Баруля, давній творчий соратник Володимира Зеленського, з якими вони разом заснували шоу "Ліга Сміху" та спродюсували низку відомих українських телевізійних серіалів, і який зараз знімає ситкоми на тему війни та претендував на бюджетне фінансування, має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за 10 років війни, повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти "Схем" з’ясували, що відомий продюсер їздив в Крим до 2019 року включно, заїжджаючи на окупований український півострів за російським паспортом. За цей час Наум Баруля перереєстрував там своє майно та бізнес за законодавством окупантів, та придбав нову нерухомість, на загальну суму 60 мільйонів рублів.

Попри повномасштабну війну, його бізнес у Судаку продовжує працювати і сплачувати податки до бюджету країни-агресорки. Йдеться про ресторанний бізнес, яким до 2019 року, до свого обрання у Верховну Раду від партії "Слуга народу" також співволоділа його донька, Ірина Борзова. Її чоловіка, зятя Наума Барулі, Володимир Зеленський призначив керувати Вінницькою областю.

"Схемам" вдалося встановити, що російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт у квітні 2009 року – коли йому було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК" Олександра Маслякова, яка організовує "КВК".

Наявність російського паспорта журналісти також підтвердили за допомогою офіційних реєстрів РФ та витоків із державних баз даних різних періодів. Зокрема, саме як громадянин Росії Наум Баруля володіє бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. Також саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами в Москві. Крім того, російський державний портал "Госуслуги" та сайт МВС вказує паспорт Барулі як "дійсний".

За даними джерел "Схем" із доступом до системи МВС Росії "Магістраль", яка фіксує відомості про перетин держкордону РФ, Наум Баруля щонайменше до 2019 року включно їздив до Криму, користуючись російським закордонним паспортом.

Як з’ясували журналісти, в окупованому Криму український продюсер має нерухоме майно загальною вартістю приблизно 60 мільйонів рублів та активний бізнес.

Зокрема, в місті Судак у давнього творчого соратника Зеленського – три квартири загальною площею 312 квадратних метрів. Це майно Баруля добровільно перереєстрував за російським законодавством – про це свідчить заява, подана в його інтересах у січні 2016 року до окупаційної влади. Цей документ, а також нотаріальну довіреність, яку Баруля видав юристу на представництво своїх інтересів у цій справі, "Схеми" отримали з офіційних російських реєстрів та баз даних.

Заробляючи гроші у в Україні на виробництві телевізійних проєктів, Наум Баруля після анексії півострова продовжив купувати там нове майно як громадянин Росії, за законами окупантів. У 2017 році він став власником земельної ділянки на 7 соток – також у Судаку. Вже за рік – там же набув у власність ще 6 соток та семиповерхову будівлю площею понад 2 тисячі квадратних метрів.

Крім майна, журналісти знайшли в Криму бізнес українського продюсера, який досі працює та сплачує податки в казну окупантів.

Станом на грудень 2023 року засновник "Ліги Сміху" залишається єдиним власником компанії "Профіль-Н", перереєстрованої в Криму після анексії за законами країни-агресорки.

"Профіль-Н" – це заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою "Прохлада". Кафе-ресторан оформлений у радянській стилістиці. До 2019 року цим бізнесом співволоділи Наум Баруля та його донька, нинішня народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова, але з обранням до парламенту вона переписала свою частку на батька.

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