У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблий

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися. Про це заявила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська, повідомляє Укрінформ.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні" , - повідомила Павловська.

Аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Дорога у місці аварії зараз заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада. Натомість для вантажівок, які прямують до пункту пропуску "Гребенне - Рава Руська", об’їзд визначено з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.