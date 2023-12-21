Росіяни просунулися під Авдіївкою до 2 км, використовують роботизовані платформи – ЗСУ

У районі Авдіївки за два місяці масованого наступу росіяни просунулися на 1,5-2 км. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Ліга.net.

За його словами, під Авдіївкою тривають активні піхотні атаки окупантів за підтримки броньованої техніки, побільшало артилерійських обстрілів та авіаційних ударів.

Крім авіабомб армія РФ збільшила активність ударних вертольотів Ка-52 та штурмовиків Су-25.

За добу було знищено один танк, шість бойових броньованих машин, 13 автомобілів та шість артилерійських систем, зокрема, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", ще 33 одиниці техніки пошкоджено.

Штупун заявив, що ворог продовжує будувати фортифікації, збільшив активність у темний час доби. За минулий день було 53 атаки, 19 авіаударів, понад 1000 обстрілів.

"За два місяці росіяни просунулися на 1,5-2 км у районі Авдіївки, вони там втратили близько 20 000 осіб, 200 танків, майже 400 одиниць бронетехніки. Коксохім залишається під контролем, за вчора вони втратили 508 осіб, близько 10 здалися в полон" , — сказав військовий.

Спікер ЗСУ згадав застосування наземних роботизованих платформ загарбниками, але у невеликій кількості.