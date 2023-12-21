Українці розповіли про ставлення до ідеї про уряд національної єдності

Більше третини українців позитивно ставляться до ідеї опозиційних фракцій у парламенті щодо створення уряду національної єдності (за прикладом Ізраїлю). Але три чверті не бачать кандидатів у прем’єри.﻿ Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними опитування, 37% українців позитивно ставляться до створення уряду національної єдності, 38% - нейтрально, а 19% - негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою.

Кого хотіли б бачити прем’єр-міністром

Також респондентам у відкритому форматі ставилося запитання, а кого б вони хотіли бачити на чолі такого уряду. Більшість респондентів (76%) не змогли відповісти на запитання.

Респонденти, які змогли відповісти на запитання, назвали 71 різне прізвище. Відносно найчастіше називалися п’ятий президент Петро Порошенко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і експрем'єрка Юлія Тимошенко.

Коментар соціологів

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, зараз можна говорити про стримано-позитивне сприйняття створення уряду національної єдності.

"Можливо, вплинуло те, що ми у формулюванні запитання перерахували основні фракції в парламенті, які можуть входити в Уряд національної єдності. Як ми бачимо з інших даних, українці досить критично ставляться до всіх перерахованих чотирьох партій" , - зазначив він.

Тобто частина респондентів стримано або негативно ставляться за рахунок такого складу, якому вони не дуже довіряють.

"Імовірно, якби ми запитували про просто широке об’єднання різних суспільних громадсько-політичних та волонтерських сил, то така ідея отримали би більше схвалення" , - додав соціолог.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.