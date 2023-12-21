Німеччина надала Україні "зимовий" пакет допомоги на майже 90 млн євро

Німеччина через Європейське енергетичне співтовариство надала Україні зимовий пакет допомоги на понад 88 млн євро. Про це йдеться у спільному пресрелізі міністерства економіки і захисту клімату та закордонних справ Німеччини, повідомляє Укрінформ.

"Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі – ред.), а федеральне Міністерство закордонних справ – 34,2 млн євро" , – йдеться у пресрелізі.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, серед іншого, для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України.

Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом. Інша частина коштів буде використана для проєктів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.