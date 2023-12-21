З Авдіївки щодня евакуюють до 7 людей, Різдво не будуть святкувати – МВА

Останнім часом з Авдіївки Донецької області евакуйовують приблизно п’ятьох-сімох людей за добу, що значно менше, ніж ще місяць тому. Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, періодично евакуацію скасовують через потужні обстріли російських військ.

"В середньому нам вдається п’ять-сім людей останнім часом (вивезти – ред.), три-чотири. Три – це мінімум, що нам вдається вивозити в добу. Не так масово, як це було ще місяць тому, бо максимально в нас тоді виїжджали 28 людей вдень. В середньому їхали тоді до 20. Зараз – три, чотири, п’ять" , – каже Барабаш.

За його словами, загальне число людей, що залишаються в Авдіївці, не змінилося – 1220 людей. Але він сподівається, що сьогодні з міста вдасться вивезти кількох жителів міста, які дали згоду на евакуацію.

"У неділю в нас не було евакуації, ми її скасовували. Не було змоги. Люди хотіли, але дуже багато стріляли. В понеділок евакуація була, у вівторок була. Вчора, на жаль, в середу ми її також відмінили, бо дуже сильно гатили. Станом на зараз цифра незмінна на сьогодні на ранок. Ми впевнені, що сьогодні, хотілось би, щоб все-таки сьогодні ми людей вивезли, бо є люди, які бажають виїхати, і головна задача їх все-таки евакуювати" , – каже Барабаш.

Очільник міської військової адміністрації також розповів, що в Авдіївці не особливо готуються відзначати Різдво, адже зараз "не до того". Він попросив не везти до міста різдвяні традиційні страви, бо це небезпечно. Також, за словами Барабаша, у місті залишається один священник, але спеціально запрошувати духівників для різдвяних богослужінь не будуть.

"Ніяких священнослужителів ми в місто ввести не будемо. Це ризик для життя. У місті є один священник. Трошки не до того, не до святкувань. Звичайно, що люди щось там собі будуть робити, в своїх підвалах, в тих місцях, де вони ховаються" , – каже Барабаш.

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