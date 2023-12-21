Кубраков обговорив блокаду з новим міністром інфраструктури Польщі

Віцепрем’єр з питань відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак провели першу зустріч у Варшаві, повідомляє Європейська правда.

Ключовим питанням у розмові була ситуація з блокадою кордону.

"Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать – проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає.﻿

Обговорили аргументи та позицію польської сторони. Важливо прийти до єдиного розуміння цифр та даних щодо перевезень та частки ринку, що займають наші та польські перевізники" , – зазначив Кубраков.

Його аргументами було те, що в умовах блокади портів Україна більше ніж будь-коли залежить від автотранспортних перевезень, і від цього залежить і критично важливий імпорт для України, і експортна логістика.

"Порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на "Ягодин – Дорогуськ". Ми пропонували це раніше – ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало 3 вантажівки!).

Також ми зі свого боку наголосили про термін перебування для вантажівок на іноземній реєстрації. Наразі він складає 60 діб замість 20" , – зазначив міністр.

Він додав, що цього тижня має відбутися нова зустріч у представниками уряду Польщі вже у Києві і на ній "планують прийти до спільної позиції".