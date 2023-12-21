"Київстар" скасовує абонплату на місяць як компенсацію

Мобільний оператор "Київстар" 21 грудня повідомив про відновлення надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам, йдеться у заяві компанії. Компанія скасувала планову плату за тариф для всіх своїх користувачів, повідомляє Ліга.net.

Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній Інтернет" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачі "Домашнього інтернету" від "Київстар" та "Все разом" не платитимуть планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів "Київстар" буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.