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Умєров: Україна може звільнити Крим у 2024 році

Умєров: Україна може звільнити Крим у 2024 році
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впевнений у можливості визволення тимчасово окупованого Криму наступного року. Про це він заявив у інтерв'ю Bild, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він "впевнений на 100%", що півострів може бути звільнений у 2024 році.

"Це наша стратегічна ціль. РФ перебуває на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо", – сказав Умєров.

Він також заявив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – наголосив глава відомства.

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