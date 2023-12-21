Умєров: Україна може звільнити Крим у 2024 році
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впевнений у можливості визволення тимчасово окупованого Криму наступного року. Про це він заявив у інтерв'ю Bild, повідомляє Ліга.net.
За його словами, він "впевнений на 100%", що півострів може бути звільнений у 2024 році.
"Це наша стратегічна ціль. РФ перебуває на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо", – сказав Умєров.
Він також заявив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.
"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – наголосив глава відомства.