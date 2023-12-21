Умєров: Україна може звільнити Крим у 2024 році

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впевнений у можливості визволення тимчасово окупованого Криму наступного року. Про це він заявив у інтерв'ю Bild, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він "впевнений на 100%", що півострів може бути звільнений у 2024 році.

"Це наша стратегічна ціль. РФ перебуває на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо" , – сказав Умєров.

Він також заявив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.