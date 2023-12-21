Малюк розповів про головні цілі СБУ на 2024 рік

Голова Служби безпеки України Василь Малюк пообіцяв "максимально наблизити війну до Кремля" у 2024 році. Про це він розповів у інтерв'ю виданню Politico, повідомляє Ліга.net.

За його словами, наступного року СБУ має намір активізувати операції у глибині території Росії та окупованих земель.

"Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися шокером для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні зрозуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди" , – сказав Малюк. ﻿

Він натякнув, що цілями служби будуть військові та логістичні об'єкти росіян в Україні та на території РФ, зокрема, у Криму та на Чорному морі.

Генерал заявив, що за допомогою морських дронів Sea Baby Україна поступово витісняє Чорноморський флот РФ із Криму.