Умєров: Військові мають знати, коли зможуть демобілізуватися

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в майбутньому ті, хто буде воювати за Україну, заздалегідь мають знати, де і коли вони служитимуть, коли звільнятимуться, а також їм пропонуватимуть "варіанти вибору" відповідно до здібностей.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє Українська правда.

За словами Умєрова, які наводить видання, у майбутньому людям має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть і екіпіруватимуть, де і коли вони служитимуть і коли звільнятимуться.

Також, як сказав Умєров, будуть існувати "варіанти вибору" для призовників відповідно до їхніх здібностей.

Зазначимо, в Україні досі не існує чітких правил демобілізації. Наразі демобілізувати можуть лише за віком, станом здоров'я, через сімейні обставини, у зв'язку з обвинувальним вироком суду та з інших поважних причин.

В багатьох українських містах неодноразово проходили мітинги з вимогою запровадити демобілізацію після 18 місяців служби.

Цієї осені петиція до Зеленського із проханням затвердити демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тисяч голосів. У 2022 році президент відповів на подібну петицію так: "В умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено".