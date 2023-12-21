Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Законопроєкт №7457 прийнятий 248 голосами в цілому. Про це заявив нардепа від "Голосу" Ярослав Железняк, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як голосували депутати:

"Слуга народу" - 178

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 7

"Голос" - 19

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 12

Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

"Закон вводиться в дію через пів року після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року" , - написав Железняк.

Нагадаємо, що Україна йде довгий і поступовий шлях до легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Тепер, після ухвалення законопроєкту уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон запрацював.

Як пояснив нардеп Железняк, закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому мова йде про друге півріччя 2024-го року.

Зауважимо, що медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. І що також важливо: законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс (простими словами, який вживають виключно для "задоволення").

При цьому використання канабісу в медичних цілях є поширеною світовою практикою, а його лікувальні властивості визнані всім цивілізованим світом.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також при лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

Крім того, його застосовують для полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим і пацієнтам з ВІЛ. Разом медичний канабіс можна застосовувати для полегшення самопочуття пацієнтів при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.