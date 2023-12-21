ЄС виплатив Україні останні 1,5 млрд євро у цьому році

Європейський Союз у четвер виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Повідомивши про виплату, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повинен досягти домовленості, аби й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена" , – зазначила фон дер Ляєн.

Загалом на 2023 рік ЄС передбачив пакет макрофінансової підтримки України обсягом 18 млрд євро. Разом із сьогоднішнім траншем ці кошти були повністю перераховані Києву.