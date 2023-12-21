Данілов про посилення мобілізації: Найближчим часом буде рішення

Питання мобілізації порушувалось на чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача. Найближчим часом буде знайдено рішення щодо цього питання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Данілов, під час кожної ставки президент Володимир Зеленський ставив "питання про справедливість".

"Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включно з представниками влади. В даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, - це, перш за все, справедливість", - додав секретар РНБО.

За його словами, Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ пропонують своє бачення, втім, остаточного рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент. Він відзначив, що дискусія не є простою, але озвучені цифри дійсно потрібні.

"Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", - відзначив Данілов.

Окрім того, мобілізованих необхідно підготувати й вони мають чітко розуміти на які терміни йдуть й коли в них будуть відпустки та ротація.

"Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання", - зазначив секретар РНБО.