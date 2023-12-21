У голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів є громадянство РФ – ЗМІ

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство, повідомляє Дзеркало тижня.

Інформацію про лист підтвердили джерела видання у ВКСС та Вищій раді правосуддя. Наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити в цій ситуації, а сам Ігнатов готує брифінг.

Зазначимо, повідомлення про наявність в Ігнатова паспорта РФ почали активно ширитися ще у червні нинішнього року. Тоді в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" він заперечив ці чутки. Ігнатов розповів, що дійсно на початку та середині 1990-х років навчався і працював у Росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. За його словами, в документі не було відміток про вступ у громадянство іншої країни. Натомість громадянство України підтверджено у липні 1996 року, після повернення у рідний Луганськ.

Ігнатов наголосив, що з того часу проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема останніми були перевірки Конкурсної комісією з відбору членів ВККС та ВРП, яка фіналізувала відбір.