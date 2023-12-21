У Міноборони пояснили заяву про "мобілізацію українців з-за кордону"
У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання Welt та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.
"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються", - сказав він виданню.
Нагадаємо, сьогодні німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.
Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які поки що обговорюються. WELT та Bild зацитувало Умєрова так:
"Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони [чоловіки] не приїдуть добровільно".