У Міноборони пояснили заяву про "мобілізацію українців з-за кордону"

У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання Welt та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються" , - сказав він виданню.

Нагадаємо, сьогодні німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.