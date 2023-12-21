Молдова планує повністю вийти з СНД у 2024 році

Молдова завершить процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД) до кінця 2024 року, послідовно денонсувавши всі угоди, укладені в межах організації. Про це заявила голова парламентської комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Дойна Герман, повідомляє Deutsche Welle.

За її словами, цей крок не призведе до негативних наслідків для економіки країни.

Уряд Молдови повідомив, що вивчає доцільність подальшого перебування в СНД на початку 2023 року. Прем'єр-міністр Дорін Речан зазначав: "Російська армія продовжує незаконно перебувати на території Молдови. Перебування в СНД не захистило нас від введення економічного ембарго".

Протягом року Молдова денонсувала десятки угод у рамках організації. Одночасно вона веде процес інтеграції в Європейський Союз. У червні 2022 року ЄС надав їй статус кандидата, а наприкінці 2023-го ухвалив рішення про початок переговорів про вступ до.