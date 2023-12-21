Орбан розповів деталі зустрічі із Зеленським в Аргентині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вперше розповів деталі короткої розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Аргентині, повідомляє Європейська правда.

Орбан сказав, що їхня коротка зустріч із Зеленським у парламенті Аргентини сталася "завдяки попутному вітру".

Він сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

За його словами, вони тоді говорили про питання, пов’язані з вступом України до ЄС, і Орбан сказав Зеленському, що "спершу Єврорада має ухвалити рішення".

Зеленський раніше розповідав, що у розмові просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

Він також сказав, що Україні та Угорщині потрібна "конструктивна зустріч", тому що вони як країни-сусіди не можуть не розмовляти.