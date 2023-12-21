Дуда відреагував на заяви Зеленського про транзит збіжжя через Польщу
З боку української влади та в публічній площині України є "багато емоцій" та "непотрібних висловлювань" на адресу Польщі, зокрема у питаннях експорту українського збіжжя через територію Польщі, які сприймаються з прикрістю. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.
"У справі експорту українського збіжжя є багато маніпуляцій. Є багато заяв, що немає транзиту через Польщу, що неправда. Через територію Польщі до третіх країн весь час транспортується українське збіжжя", - наголосив Дуда.
На запитання, чи Дуда ображається на Президента України Володимира Зеленського з цього приводу, польський лідер зазначив, що з його боку "також є емоції, є багато непотрібних висловлювань, які сприймаються з прикрістю".
"Проте, з точки зору безпеки Польщі, найважливішим є те, щоб Україна вистояла, щоб вона захистила себе від російської агресії, щоб існувала незалежна і суверенна Україна, яка у цій частині Європи відділяє нас від імперської Росії", - наголосив польський лідер.
За його словами, ситуація України на фронті "є дуже складною".
"Україна дуже відважно захищається, це нечуваний героїзм українських військових, він неймовірний у контексті значної переваги Росії", - наголосив Дуда.
Він звернув увагу, що втрати Росії в цій війні становлять вже понад 300 тис. людей.
"Це величезні втрати, але росіяни не шанують людське життя. І це величезна складність в обороні України. Україна весь час обороняється, але перебуває у надзвичайно складній ситуації і потребує міжнародної військової допомоги, до чого я весь час закликаю", - підкреслив президент Польщі.
Дуда запевнив, що питання безпеки для нього є найважливішим. Відтак він робить усе можливе, щоб ворогу не вдалося успішно атакувати Польщу.
"Якщо Україна може захищатися, то ми, які так сильно зміцнилися у військовому плані і зробимо це ще більше найближчим часом, без сумніву зможемо захистити себе у військовому плані", - констатував президент Польщі.