Дуда відреагував на заяви Зеленського про транзит збіжжя через Польщу

З боку української влади та в публічній площині України є "багато емоцій" та "непотрібних висловлювань" на адресу Польщі, зокрема у питаннях експорту українського збіжжя через територію Польщі, які сприймаються з прикрістю. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

"У справі експорту українського збіжжя є багато маніпуляцій. Є багато заяв, що немає транзиту через Польщу, що неправда. Через територію Польщі до третіх країн весь час транспортується українське збіжжя" , - наголосив Дуда.

На запитання, чи Дуда ображається на Президента України Володимира Зеленського з цього приводу, польський лідер зазначив, що з його боку "також є емоції, є багато непотрібних висловлювань, які сприймаються з прикрістю".

"Проте, з точки зору безпеки Польщі, найважливішим є те, щоб Україна вистояла, щоб вона захистила себе від російської агресії, щоб існувала незалежна і суверенна Україна, яка у цій частині Європи відділяє нас від імперської Росії" , - наголосив польський лідер.

За його словами, ситуація України на фронті "є дуже складною".

"Україна дуже відважно захищається, це нечуваний героїзм українських військових, він неймовірний у контексті значної переваги Росії" , - наголосив Дуда.

Він звернув увагу, що втрати Росії в цій війні становлять вже понад 300 тис. людей.

"Це величезні втрати, але росіяни не шанують людське життя. І це величезна складність в обороні України. Україна весь час обороняється, але перебуває у надзвичайно складній ситуації і потребує міжнародної військової допомоги, до чого я весь час закликаю" , - підкреслив президент Польщі.

Дуда запевнив, що питання безпеки для нього є найважливішим. Відтак він робить усе можливе, щоб ворогу не вдалося успішно атакувати Польщу.