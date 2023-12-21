Орбан пояснив, чому назвав війну в Україні "воєнною операцією"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому у розмові з президентом Росії Владіміром Путіним під час їхньої зустрічі у жовтні назвав російську війну проти України "воєнною операцією". Про це він сказав на щорічній пресконференції в Будапешті, повідомляє Європейська правда.

"Це воєнна операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми повинні бути щасливі, що немає оголошення війни, тому що тоді в РФ була б загальна мобілізація. Я нікому цього не бажаю", – заявив Орбан.

За словами угорського прем'єра, він "буде радий" використати слово "війна" наступного разу, коли зустрінеться з Путіним, і "в нього буде в цьому потреба".

Водночас Орбан заявив, що найближчим часом не планує проводити двосторонню зустріч з президентом РФ.

У сучасному міжнародному праві не існує такої правової дії як оголошення війни. Практика "оголошення війни" справді існувала до першої половини 20 сторіччя, але після Другої світової війни не застосовується, а міжнародне право передбачає, що війною (міжнародним збройним конфліктом) могуть бути також ті конфлікти, у яких якась зі сторін заперечує свою участь. Заява Орбана, таким чином, є неправдивою.