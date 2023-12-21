Мінфін запускає "план Б" через затримку фінансування від ЄС та США

Міністерство фінансів запустило "план Б" через затримку з грошима від Європейського союзу і США. Про це сказав міністр Сергій Марченко у четвер на заході Центру економічної стратегії, повідомляє Ліга.Фінанси.

Він сказав, що міністерство упевнене в отриманні західної допомоги у 2024 році, але не в січні-лютому.

"Єдине що нас турбує – це ритмічність і вчасність надходження. Ризики у нас є в січні-лютому, тому що поки що прийнятих рішень недостатньо, щоб ми самостійно змогли справитись" , – сказав він.

Євросоюз розгляне фінансову допомогу для України тільки 1 лютого, а Конгрес США – орієнтовно в січні.

Марченко вважає, що цю затримку можна буде "безболісно" подолати.

"У нас уже діє механізм "плану Б". Будемо максимально наближати ресурси, які можемо наблизити, на січень-лютий. Це авансова сплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто є розуміння, що нам треба буде максимально покладатись на внутрішній ресурс" , – сказав він.

На думку Марченка, головним ризиком для державних фінансів у 2024 році буде необхідність збільшення видатків на війну. "Максимум, який ми змогли, ми вже передбачили" , – пояснив він.

"Найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки й оборони. Ми не можемо сказати, в який момент що кому не вистачить. У нас забагато запитань до використань коштів по цьому напрямку. Тому що інші напрямки більш контрольовані" , – сказав міністр.

Робити прогнози на 2025 рік поки що рано, сказав Марченко. Але вже зараз міністр каже, що він буде складнішим, ніж 2024-й.