Медіахолдинги Warner Bros та Paramount ведуть переговори про злиття – FT

Американські медіахолдинги Warner Bros Discovery і Paramount Global ведуть ранні переговори про злиття в рамках медіаугоди.﻿ Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

За словами трьох джерел, виконавчий директор Warner Девід Заслав і глава Paramount Боб Бакіш обговорили можливу угоду під час обіду в офісі Paramount у Нью-Йорку цього тижня, за словами трьох людей. Переговори були на ранній стадії, і угода може не відбутися.

Ця розмова була радше виявом зацікавленості з боку Заслава, ніж пропозицією. Мільярдерка Шарі Редстоун, яка контролює Paramount, також провела попередні переговори зі Skydance, виробничою компанією, що стоїть за Top Gun: Maverick, якою керує Девід Еллісон.

Обговорення з Warner Bros, про які вперше повідомив Axios, відбуваються на тлі того, як американські медіагрупи намагаються покращити свою прибутковість після ведення дорогої "стрімінгової війни" проти Netflix.

Великі розважальні групи, у тому числі Warner, Paramount і Disney, поставили собі завдання скоротити витрати, намагаючись зменшити збитки, що обчислюються мільярдами доларів від своїх сервісів потокового відео.

Аналітики передбачають потрясіння серед менших медіа-компаній, які конкурують із набагато більшими технологічними групами, включаючи Netflix, Apple і Amazon, за обмежену кількість передплатників.