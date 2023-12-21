ЗМІ: На Заході вже міркують, що буде, якщо Путін переможе в Україні

На Заході все більше замислюються про те, що Росія може перемогти у війні, а Україна – втратити додаткові території і навіть свій суверенітет, тоді НАТО зазнає поразки, а наслідки будуть відчутні по всьому світу, випливає зі статей "Financial Times" і "Bloomberg", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Financial Times" і "Bloomberg".

FT пише, що "Захід грається з ідеєю дозволити Володимиру Путіну отримати Україну". А "Bloomberg" за два дні до цього писав, що глухий кут із наданням допомоги з боку США та Європи змушує союзників України замислитися, що Путін може перемогти.

В Інституті світової економіки в Кілі підрахували: обіцяна західна допомога Україні скоротилася майже на 90% порівняно з 2022 роком, – ще до того, як США і ЄС не змогли схвалити виділення додаткових коштів цього місяця.

Виборцям, яких підбурюють пропутінські ультраправі, набридла війна в Україні. Захід, після 18-місячної перерви, відновлює своє 15-річне умиротворення путінської агресії.

На думку FT, сценарій "якщо Росія переможе" стає все більш правдоподібним. І це може виглядати так:

Росія чинить над українцями жахливе "правосуддя переможця": масові страти, кастрації, зґвалтування, тортури, викрадення дітей, ліквідація активістів, репресії для партизанів. Мільйони українців втечуть на захід – і це може знову збурити ультраправих у Європі. На заході України може вижити вільна держава, пише колишній британський дипломат Пітер Рікеттс. Вона може навіть приєднатися до ЄС. Але Росія буде захоплювати територію, коли це буде можливо, які б угоди не підписав Кремль. Путін контролюватиме майже чверть світового експорту пшениці. Він вже перейшов від газу як зброї до продовольства як зброї. Успіх Путіна заохотить країни, зацікавлені у вторгненні в сусідню державу: Китай, Венесуелу, Азербайджан, саму Росію. Зазначається, що ймовірне створення української армії у вигнанні, яка б здійснювала вилазки з європейських країн, ще більше стимулювало б російські напади на ці місця. Дискредитований НАТО зіткнеться з найбільшим випробуванням. Путін прагне довести, що НАТО і ЄС не витримають. FT припускає: якщо він нападе на країни Балтії, НАТО може відправити туди війська, але щойно кілька сотень західних солдатів повернуться мертвими, ультраправі партії вимагатимуть "миру", а Західні країни можуть відступити, бо "ніхто не захоче ескалації до ядерної війни".

Американці і західні європейці відчувають себе захищеними, а деякі східноєвропейські країни почали витрачати величезні кошти на оборону й озброєння.

Дослівно FT:

"Кинути Україну було б вибором. Але є альтернатива. Росія має низькотехнологічну економіку розміром з Канаду. Європейці могли б допомогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп відмовиться від співпраці. Нам довелося б швидко розбудовувати нашу оборонну промисловість, але зусилля, що вимагалися б від нас, були б мізерними порівняно з російськими.

Нам також потрібно буде замінити американську допомогу Україні – 71,4 млрд євро за перші 21 місяць війни, згідно з даними Інституту Кіля, або 40,8 млрд євро в річному обчисленні. Це 70 євро на рік на кожного європейського громадянина НАТО. Ми могли б це знайти, якби захотіли".

Дослівно Bloomberg:

"В умовах, коли понад 110 мільярдів доларів допомоги загрузли в політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі, питання про те, як довго Київ зможе стримувати російські війська і захищати українські міста, електростанції та порти від ракетних атак, все більше ставиться під сумнів.

Окрім потенційно катастрофічних наслідків для України, деякі європейські союзники почали потихеньку розглядати наслідки поразки Організації Північноатлантичного договору в найбільшому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни".

Як пише "Блумберг" із посиланням на людей, знайомих із внутрішніми розмовами, які побажали залишитися анонімними, в Європі переоцінюють ризики, які знахабніла Росія може становити для членів НАТО на сході.

За словами цих людей, хвильові ефекти будуть відчутні в усьому світі, оскільки партнери і союзники США ставлять під сумнів надійність обіцянок Вашингтона щодо оборони.

Якщо Україна впаде, загроза Росії для Східної Європи зросте, адже до вторгнення Україна виступала буфером між Росією та не-балтійськими членами НАТО.

"Якщо Росія повністю окупує Україну, вона може створити нові військові бази на заході країни і перекинути туди значні сили. Щоб протистояти потенційній загрозі на сході Європи, НАТО доведеться удосконалити свої оборонні заходи за величезні фінансові витрати. Але навіть за таких умов Альянс може виявитися нездатним захиститися від нападу Росії" , – вважає "Bloomberg".

Крім того, що на Заході сумніваються в здатності України відвоювати всю окуповану територію, схоже, є сумніви й щодо можливості ЗСУ втримати підконтрольні території.

Крістін Берзіна, керуючий директор Німецького Фонду Маршалла у Вашингтоні, сказала:

"По обидва боки Атлантики зростає занепокоєння щодо відсутності руху в питанні допомоги Україні і розчарування тим, що ця стагнація має жахливі наслідки на полі бою. Можливість того, що Україна втратить додаткові території і навіть свій суверенітет – це все ще залишається на порядку денному".

За словами європейських чиновників, Росія, ймовірно, намагатиметься захопити більше території і зруйнувати більше інфраструктури, якщо Україна не отримає зброю, необхідну їй для самозахисту.

За їхніми словами, якщо Україна не зможе захистити себе, вона може бути змушена прийняти угоду про припинення вогню на російських умовах.

Ситуація на фронті робить усе більш зрозумілим те, що боротьба може тривати роками і що навіть наявність допомоги може не дати значного прориву, кажуть чиновники.

Аналітики також припускають, що США доведеться обирати між утриманням достатніх сил в Азії для захисту Тайваню від потенційного удару з боку Китаю і стримуванням російського нападу на НАТО. Витрати на розгортання сил "триватимуть доти, доки зберігатиметься російська загроза – потенційно до нескінченності".

І це не враховуючи перспективу того, що Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах 2024 року і виконати свої обіцянки вийти з основних альянсів, в тому числі НАТО, і укласти угоду з Путіним щодо України.