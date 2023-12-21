Нідерланди оголосили про перший транш допомоги Україні на 2024 рік

Уряд Нідерландів у четвер, 21 грудня, оголосив про виділення першого траншу з понад 2 мільярдів євро, запланованих для України на 2024 рік, на гуманітарні потреби, повідомляє Європейська правда.

Пакет у розмірі 102 мільйони євро розрахований на перші чотири місяці 2024 року, аби допомогти Україні перебути зиму та підготуватися до весни.

Серед іншого, по 15 мільйонів євро будуть скеровані на Управління ООН з координації гуманітарних справ та розмінування сільськогосподарських угідь та деокупованих територій України.

Ще 62 мільйони євро коштів Нідерландів підуть на підтримку уряду України в наданні базових послуг, відновленні критично важливої інфраструктури та забезпеченні реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку.

Зрештою, 10 мільйонів євро допоможуть профінансувати обладнання для української електромережі.