У Києві викрили схему розкрадання на будівництві Подільського мосту

У Києві правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних грошей на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Заступнику директора столичної Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд оголосили про підозру в службовій недбалості, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби київської поліції.

За даними слідства, посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт зі значно завищеною вартістю експлуатації окремої будівельної техніки. За попередніми оцінками, через це бюджет втратив 24 мільйони гривень.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.

У вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво мосту "подорожчало" на 6,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування. Підрядників і компанії неодноразово звинувачували в розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.

Як повідомлялось, 1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський міст відкрили для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного сполучення.