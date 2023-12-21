Російські війська скинули на Торецьк дві авіабомби: є вбиті та поранені

Російські окупанти скинули на Торецьк дві авіабомби: вбито трьох та поранено п’ятьох цивільних мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила прокуратура Донецької області.

Повідомляється, що 21 грудня о 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється.

Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Потерпілих віком від 33 до 54 років шпиталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.