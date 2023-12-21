НАЗК: Уряд Орбана заплатив Порошенку понад 37 млн гривень

Лідер партії "Європейська Солідарність", третій президент Петро Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 млн гривень напередодні зустрічі з його головою Віктором Орбаном, яка не відбулася, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті НАЗК.

У 2023 році третій президент отримував доходи з двох джерел, основне з яких – Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому надійшло 37 млн 104 тис. 440 грн.

Згідно з декларацією, уряд Угорщини перерахував гроші Порошенку за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на переговори з Орбаном.

Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, а СБУ стверджувала що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ. Примітно, що відрядження на поїздку третього президента спочатку до США. а потім до Угорщини підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, але заступник Стефанчука — Олександр Корнієнко — відрядження скасував.

Порошенко або його представники досі не пояснювали за що саме, ймовірно, отримали гроші від угорського мінфіну.