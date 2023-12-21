У центрі Праги сталася стрілянина: відомо про вбитих і поранених (Оновлено)

У центральній частині Праги (Чехія) сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина. Попередньо відомо про вбитих і поранених, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють поліція Чехіїі i речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в школі на площі Ян Палах" , - йдеться в заяві.

Поліція уточнила, що вся площа Яна Палаха та прилегла територія повністю закрита.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

"За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені" , - додали правоохоронці.

Оновлена інформація

Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.

"Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених" , - додали поліцейські.

Україна стежить за ситуацією в Празі

Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки не надходила. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями.

Для громадян відкрито "гарячу" лінію посольства: +420 602 224 938.

Інформація про жертв

Медична рятувальна служба Праги повідомила, що в Празі сьогодні загинули 11 осіб, включно з нападником.

Також поранено близько 25 осіб:

9 важко поранені;

5-6 отримали поранення середньої тяжкості;

до 10 дістали легкі поранення.

"Цифри ще можуть змінитися", - додала медична служба.

Стрілянина в навчальних закладах у світі

Нещодавно повідомлялося, що двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені під час стрілянини в гімназії в Брянську (Росія). Її влаштувала восьмикласниця, яка згодом наклала на себе руки.

РБК-Україна також писало, що в травні в сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Тоді загинуло 10 осіб.