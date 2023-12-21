У центрі Праги сталася стрілянина: відомо про вбитих і поранених (Оновлено)
У центральній частині Праги (Чехія) сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина. Попередньо відомо про вбитих і поранених, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють поліція Чехіїі i речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в школі на площі Ян Палах", - йдеться в заяві.
Поліція уточнила, що вся площа Яна Палаха та прилегла територія повністю закрита.
"За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", - додали правоохоронці.
Оновлена інформація
Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.
"Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених", - додали поліцейські.
Україна стежить за ситуацією в Празі
Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки не надходила. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями.
Для громадян відкрито "гарячу" лінію посольства: +420 602 224 938.
Інформація про жертв
Медична рятувальна служба Праги повідомила, що в Празі сьогодні загинули 11 осіб, включно з нападником.
Також поранено близько 25 осіб:
- 9 важко поранені;
- 5-6 отримали поранення середньої тяжкості;
- до 10 дістали легкі поранення.
"Цифри ще можуть змінитися", - додала медична служба.
Стрілянина в навчальних закладах у світі
Нещодавно повідомлялося, що двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені під час стрілянини в гімназії в Брянську (Росія). Її влаштувала восьмикласниця, яка згодом наклала на себе руки.
РБК-Україна також писало, що в травні в сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Тоді загинуло 10 осіб.