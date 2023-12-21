Китай відреагував на рішення України внести її держкомапанію до списку спонсорів війни

Китай вимагає від України "виправити помилки" у відповідь на рішення внести одну з найбільших держкомпаній КНР China Railway Construction Corporation до списку спонсорів війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява спікера Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна.

Він зазначив, що Китай "завжди виступав за мир та справедливість в українському питанні".

"Ми рішуче виступаємо проти включення китайських підприємств у відповідний список українською стороною та вимагаємо, щоб українська сторона негайно виправила свої помилки та усунула негативний вплив" , - додав Веньбін.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, стало відомо, що українське Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести до списку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC).

Компанія продовжує працювати на території країни-агресора, незважаючи на війну проти України. Вона допомагає РФ будувати мости, метро, автомагістралі.

CRCC забезпечує технологічні здібності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку, тим самим фінансуючи війну проти України.

Раніше НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.